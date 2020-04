Les gros titres...

Developer Sperasoft travaille présentement au développement d’une édition ‘’remastered’’du jeu Saints Row: The Third. Cette dernière sera disponible le 22 mai prochain sur PC, PS4 et Xbox One. Comme c’est souvent le cas avec un ‘’remastered’’ tout, les environnements, les personnages et tout l’aspect visuel ont été améliorés au goût du jour. Ce n’est pas tout, Saints Row : The Third Remastered offrira les 30 pièces de ‘’DLC’’ déjà disponible. Si vous n’avez pas encore eu la chance de jouer ce titre, voici l’occasion rêvée.