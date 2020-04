Les gros titres...

C’est demain que débutera la saison trois pour le jeu Call of Duty: Modern Warfare. Afin de célébrer cette sortie et aussi afin de vous convaincre de participer à cette dernière, Activision vous invite à regarder une nouvelle vidéo de présentation pour Modern Warfare Season Three. Ainsi, dès demain vous pourrez vous amuser avec un nouveau mode gratuit pour Warzone. Vous pourrez également obtenir deux nouvelles armes et combattre vos ennemis sur trois cartes multijoueurs. Certes, c’est encore plus de plaisir qui sera au rendez-vous pour les amateurs de Call of Duty : Modern Warfare.