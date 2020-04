Les gros titres...

Sony vient de dévoiler la prochaine arme de son arsenal, la manette DualSense sans fil pensée pour sa PlayStation 5. Les amateurs de la marque PlayStation seront sans aucun doute heureux que la nouvelle manette conserve ce qui était apprécié des générations précédentes à savoir la position des boutons. Un micro s'ajoute pour pouvoir directement parler avec nos amis sans avoir besoin d'un casque avec micro.

Les concepteurs ont également ajoutés une gradation des touches L2 et R2 qui deviennent analogues. La manette est cette fois deux tons et non d'une seule couleur et elle sera, selon Sony, beaucoup plus confortable que la DualShock 4.