DERNIÈREMENT SUR ACCROTECHNO

En cette période de pandémie, les consoles de jeux vidéo sont très populaires et la Switch encore plus que les autres avec des ventes de Switch qui auraient bondi de plus de 150% en mars. Cependant la rareté à trouver des consoles Switch partout à travers le monde profite à Sony et Microsoft qui connaissent des hausses, les consommateurs se tournant vers les autres options. La version la plus populaire de la console de Nintendo serait la version régulière de la Switch alors que la Switch Lite qui ne se branche pas dans la télé, est encore trouvable. Nintendo affirme travailler pour ajouter des stocks et diminuer les délais de livraison.