Les gros titres...

La situation mondiale actuelle pousse les compagnies à revoir leurs méthodes. Microsoft ne fait pas exception en annonçant ne plus tenir d'événements physiques jusqu'en juillet 2021. Voici un message diffusé sur Twitter : À la lumière des défis présentés par COVID-19, Microsoft a suivi de près l'évolution de la situation mondiale et a réévalué sa stratégie globale de l'événement physique. Microsoft a pris la décision de faire passer tous les événements externes et internes à une première expérience numérique jusqu'en juillet 2021.

On ne sait toutefois toujours pas la forme que prendront les nouvelles communications de Microsoft et sa division Xbox qui doit en principe, orchestrer le lancement d'une console, la Xbox Series X à la fin de 2020. Les capsules vidéo Xbox Insiders pourraient devenir le véhicule choisi par Microsoft, se rapprochant le plus de la formule de Nintendo et ses Nintendo Direct. Dossier à suivre...