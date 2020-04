Les gros titres...

La machine Disney a encore frappé fort et cette fois c'est avec son service de films et d'émissions en streaming qui atteint le cap important des 50 millions d'abonnés à travers le monde. Le service compte sur une vaste sélection d'émissions et films divisés en plusieurs catégories dont l'animation, Star Wars, Marvel et National Geographic.

Dans un contexte de confinement alors que les écoles sont fermées, le service Disney+ s'est rapidement trouvé une niche chez-nous en Amérique du Nord étant donné la présence de contenu pour jeunes enfants. Notez que Disney+ est de loin le service qui propose le plus contenu en français.