DERNIÈREMENT SUR ACCROTECHNO

Deux appareils intelligents s'ajoutent chez Samsung au Canada avec les Galaxy A71 et A51. Dans les deux cas, on mise sur une bonne autonomie de pile, de bonnes caméras et un écran AMOLED Infinity-O.

Naturellement, les deux appareils compte sur une caméra principale mais s'ajoutent également une caméra Ultra grand-angle, une caméra Macro et une caméra en profondeur. L’appareil photo principal photographie est de 64 Mpx sur le Galaxy A71, et de 48 Mpx sur le Galaxy A51. La caméra avant est identique pour le duo soit 32 Mpx à F2,2.

Du côté stockage on note quelques différences entre les deux appareils. Pour le A71, 128 Go de stockage interne et 6 Go de mémoire vive, tandis que l'A51 propose 4 Go de mémoire vive et 64 Go de stockage interne. Au niveau de la batterie, 4 500 mAh et 4 000 mAh pour respectivement le Galaxy A71 et Galaxy A51.

Les Galaxy A71 et Galaxy A51 sont disponibles chez les principaux fournisseurs de service au prix de de 599,99 $ pour le A71 et de 479,99 $ pour le Galaxy A51.

Le Galaxy A71

Le Galaxy A51