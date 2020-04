Les gros titres...

Le jeu Hellpoint, un jeu de type Sci-fi RPG, était prévu pour le mois d’avril 2020, toutefois, le studio Cradle Games et tinyBuild ont annoncé que le titre allait plutôt sortir dans le deuxième quart de 2020. Donc, les joueurs qui attendaient ce titre prévu pour PC et console devront patienter encore un peu. Ce report laissera donc au studio un peu plus de temps afin de le peaufiner et ainsi répondre aux attentes des joueurs en effectuant quelques correctifs. Il y a peu de temps, le studio avait lancé un chapitre gratuit, The Thespian Feast, afin que la communauté puisse donner leur avis. Afin de vous aider à patienter, Cradle Games vient de rendre disponible une nouvelle vidéo qui vous présente The Spawn, le héros du jeu.