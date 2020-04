Nom: Call of Duty: Modern Warfare 2 - Campagne remasterisée

Type: Tir à la première personne / solo seulement

Éditeur: Activision

Plateforme: PS4/Pro

Studio: Infinity Ward (2009), Beenox (2020)

Prix: 26,99 CAD

Était rendu disponible le 31 mars 2020, une édition remastérisée en haute définition de la campagne solo du déjà excellent Call of Duty: Modern Warfare 2 pour la console PS4. J'étais naturellement très curieux de voir comment les gens des studios d'Activision Beenox de Québec, avaient réussi à rehausser l'un des jeux de tir que j'ai apprécié le plus à vie.

Un peu d’histoire (commun aux versions 2009 et 2020)

Modern Warfare 2 nous place cinq ans après l’histoire du premier Call of Duty Modern Warfare alors que Vladimir Makarov, l’un des anciens lieutenants de Zakhaev, commence un règne de terreur contre l’Europe en organisant de nombreuses attaques terroristes. Il faudra à tout prix arrêter Makarov qui a prouvé être un dangereux criminel, mais, est-ce qu’il agit seul? Dans ce deuxième volet, nous devons agir rapidement et efficacement alors qu’une menace d’utilisation d’une ogive nucléaire plane dans l’air. Nous incarnons donc dans le mode histoire solo, différents militaires dans différentes situations, qui en fin de compte forme une histoire qui se tient. Bien ficelé, chaque segment est bien crédible et surtout très différent tant au niveau des décors que de l’objectif. On vous demandera soit de traverser la carte du point A au point B pour une extraction, soit de trouver des objets, soit d’éliminer ou capturer une cible. Pour y parvenir, encore une fois une série d’armes toutes très différentes et surtout abondantes vous est offerte. Pas question ici de manquer de munition, elles sont partout. Si vous en maquez, en éliminant un ennemi, son arme devient disponible. Dans le fond, exactement comme les autres jeux auparavant.

Ce qui est différent cette fois est le système de repérage sur la carte qui n’est plus constitué d’une étoile pour vous guider à l’objectif. Les concepteurs ont cette fois misé sur un peu plus de liberté de la part du joueur qui doit tout de même suivre un coéquipier qui se déplace avec lui. Le jeu saura vous guider vers le bon chemin si vous vous éloignez de l’objectif ou de votre coéquipier.

Autre changement, l’intelligence artificielle, bien que non parfaite, est meilleure que pour les versions précédentes de COD. Comme les joueurs virtuels ont tendance à venir un peu plus vers vous, cela nous oblige parfois à plus d’improvisation pour se sortir d’un mauvais pas. Notez qu’il y a encore place à l’amélioration pour les prochaines éditions. Toujours dans les nouveautés, nous devons cette fois faire exploser des portes derrière lesquelles, des ennemis se trouvent. En « breachant » une porte, le jeu entre en mode ralenti dans lequel vous devez viser avec précision les ennemis qui sont déroutés par l’explosion pendant un court moment de 5 à 6 secondes. Derrière ces portes, le plus dur sera de différencier les otages des ennemis, ce qui pourrait vous obliger à devoir refaire l’objectif plus d’une fois pour mémoriser l’action.

Musique et son

Simplement fantastique, l’un des plus grands musiciens d’Hollywood a participé au projet pour la trame sonore et je parle bien sûr de Hans Zimmer. La musique dans Warfare 2 est toujours à propos, elle vient appuyer sans déranger, c’est un exemple qui frise la perfection. Même chose pour le bruitage dans le jeu qui est à la hauteur des attentes. Impossible de passer à côté quand nous utilisons un système de son Dolby Digital 5.1, nous sommes à la guerre pour vrai.

Graphismes (version 2020)

Graphiquement le jeu en 2009 était déjà, sur PS3 et Xbox 360, tout simplement époustouflant. Certainement l’un des plus beaux de l'époque. Mais avec une mise à jour des graphismes optimisés pour la PS4, le jeu est encore d'actualité et n'a pas pris une ride. Ainsi, les effets de brume, de lumière, d’eau qui ruisselle sont autant de détails qui ajoutent à l'expérience du joueur. Les textures ont tellement été travaillées que le jeu parait mieux que la majorité des jeux qui sont sortis depuis. À titre d'exemple, le niveau de la neige qui était déjà très beau à l'époque en 2009, lorsque joué en 2020 avec la version remastérisée est encore plus spectaculaire. Même chose pour les niveaux se déroulant dans le désert, le sable soulevé par le vent rend encore plus immersif le déroulement de l'histoire. Le jeu s'exprime toutefois encore mieux lorsque joué sur une console Ps4 Pro et une télé en 4K-HDR. Le jeu devient alors spectaculaire avec de meilleurs effets de lumière et plus de différences entre les zones claires et zones foncées.

Au final, je retiens que cette édition remastérisée qui comporte le Pack Ghost Underwater Demo Team classique vaut réellement la peine d'y jouer et ce, que vous ayez joué ou non à la version originale de 2009. Le prix demandé est juste, 26,99 $ CAD, impossible de se tromper.

Le gameplay bien à jour

Histoire bourrée d'action encore amusante aujourd'hui

Graphismes spectaculaires , surtout en 4K HDR

Plus immersif qu'en 2009