Les gros titres...

L'éditeur Perfect World annonçait ce matin que l'ajout téléchargeable Swamps of Corsus au jeu de type rogue-like Remnant: From the Ashes, est toujours prévu sur PC pour le 28 avril et un peu plus tard sur consoles Xbox One et PS4. Si l'ajout est oblige d'avoir le jeu, Perfect World Entertainment et Gunfire Games sortiront également une édition complète du jeu comprenant là la fois le jeu et ce DLC pour près de 50 CAD.

Swamps of Corsus proposera une version améliorée du monde primordial de Corsus avec des tonnes de nouveau contenu, dont trois armes et mods dévastateurs, 4 donjons exigeants, des ennemis et boss gigantesques, et bien plus. En outre, le DLC proposera un tout nouveau mode de jeu de type rogue-like, appelé « mode Survie », où les joueurs partiront de rien et devront se battre pour sauver leur peau, avec des armures uniques et plus de 50 nouvelles apparences d’armure à la clé.

La bande-annonce de Remnant: From the Ashes – Swamps of Corsus :