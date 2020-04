DERNIÈREMENT SUR ACCROTECHNO

Voici les changements apportés par Samsung Canada pour s'assurer de venir en aide à ses clients pendant cette période de la Covid-19.

Ceux qui ont besoin de support pour leur téléphone, tablette ou appareil connecté Samsung peuvent désormais organiser la collecte à partir de FedEx et le retour lorsque les réparations nécessaires auront été faites. Tous les frais de livraison seront couverts par Samsung.

Les Canadiens désirant profiter de ce service n’ont qu’à téléphoner au 1-800-SAMSUNG, clavarder en direct ou envoyer un texto à WECARE (932273) pour organiser une collecte. Suite aux réparations, chaque appareil sera retourné au lieu de ramassage initial dans un délai d’environ 3 jours ouvrables suivant la réception au centre de service autorisé Samsung. Dans le cadre de ce service, Samsung désinfectera chaque appareil sous une lumière UV-C.

En plus du service porte-à-porte, Samsung offre le soutien à distance pour vous assister avec la configuration de votre appareil et pour aider à diagnostiquer des problèmes de performance que vous pourriez avoir pendant cette période. L’assistance à distance de Samsung permet aux techniciens spécialement formés de Samsung de visionner et de contrôler les télévisions et téléphones Samsung à distance afin de répondre à vos besoins.

Chez Samsung, la santé et la sécurité des employés, clients et partenaires est une priorité absolue et le lancement du service porte-à-porte permet d’assurer que les Canadiens reçoivent le support dont ils ont besoin, en plus de fournir les outils nécessaires pour rester en sécurité et surtout, pour rester chez vous.

Pour plus d’informations sur le service porte-à-porte de Samsung, suivez ce lien .