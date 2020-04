DERNIÈREMENT SUR ACCROTECHNO

Nintendo aurait peut être profité de la dernière mise à jour pour préparer le terrain sur un ajout "matériel" à venir.

À la base cette mise à jour 10.0.0 de la Switch sert à ajuster un paquet de petits éléments tels que des signets pour les actualités, la possibilité de transférer des données entre la mémoire interne et la carte SD, une option pour remapper les boutons du contrôleur. Le jeu Animal Crossing: New Horizons a également reçu de nouvelles icônes. Naturellement, on a en profité pour inclure quelques améliorations de stabilité.

Ainsi, Mike Heskin a publié sur Twitter qu'près avoir fouillé dans la mise à jour, il aurait trouvé dans le code, support préliminaire pour un nouveau modèle matériel, connu sous le nom de «nx-abcd». https://twitter.com . C'est un dossier que nous allons suivre de près.

Via: https://nintendoeverything.com