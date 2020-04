DERNIÈREMENT SUR ACCROTECHNO

Les abonnés du service Xbox Game Pass vont pouvoir s’amuser avec de nouveaux titres qui viendront bientôt se greffer aux nombreux jeux déjà disponibles. Parmi les nouveaux titres, on retrouve Deliver Us the Moon et The Long Dark. Il faudra patienter jusqu’au 16 avril avant de pouvoir affronter le redoutable froid de cet univers sauvage. Jouez au jeu Levelhead le jour de sa sortie, soit le 18 avril. Ensuite, le 21 avril le jeu Gato Roboto sera ajouté, suivi de Deliver Us The Moon le 23 avril. Tous ces jeux seront offerts sur le Xbox Game Pass Xbox et PC. HyperDot sera quant à lui disponible sur console le 20 avril et le Game Pass PC accueillera Machinarium. Le 28 avril vous pourrez aussi vous amuser avec Gears Tactics. Bref, voici d’autres jeux intéressants qui seront offerts aux abonnés du service Xbox Game Pass.