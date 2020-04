DERNIÈREMENT SUR ACCROTECHNO

Les téléphones de la marque Apple ont la réputation d’être très coûteux à l’achat. Bien que très performant, plusieurs consommateurs fans des produits Apple se tournent vers d’autres options histoire de respecter le budget. Voilà qu’Apple ajoute l’iPhone SE proposé au prix de 599 CAD dès le 24 mai prochain.

Pour arriver à ce prix, quelques sacrifices ont été nécessaire tels qu’un écran beaucoup plus petit, cette fois que de 4,7 pouces (Définition de 1 334 x 750 pixels à 326 ppp) et la caméra arrière qui n’a rien à voir avec les autres modèles récents d’Apple. Là où aucun compromis n’a été fait c’est sur la puce qui propulse l’appareil qui demeure la puissante Puce A13 Bionic Neural Engine de 3e génération. Côté look, on remarque le retour du bouton physique “home” qui permet de revenir rapidement sur le menu principal. L’iPhone SE sera proposé en trois couleurs, blanc, noir et rouge.

En terminant, mentionnons qu’il résiste à l’eau que la caméra arrière est de 12 Mpx et la caméra avant de 7 Mpx. Trois configurations de stockage sont annoncées, 64, 128 et 256 Go. Les précommandes commencent le 17 avril 2020.