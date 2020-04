DERNIÈREMENT SUR ACCROTECHNO

Le jeu Save Your Nuts, du studio Triple Scale Games basé à Montréal est maintenant disponible sur PC, Xbox One et Nintendo Switch. Vous pourrez donc vous amuser, en cette période de confinement, à ce jeu loufoque. L’un des points fort de ce titre c’est la possibilité de jouer à huit en coop locale. Vous également y jouer en ligne avec d’autre joueur. Si vous aviez joué au titre en accès anticipé, sachez que maintenant vous pouvez jouer deux nouvelles arènes avec deux modes de jeux, soit basketball et soccer. Voici donc sans plus attendre la bande-annonce de lancement de Save Your Nuts.