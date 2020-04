Les gros titres...

Si vous faites parties des joueurs qui attendent avec impatience la sortie du jeu Streets of Rage 4, eh bien voici une bonne nouvelle. Dotemu et Sega ont dévoilés une vidéo dans laquelle on découvre la date de lancement du jeu. Il ne vous reste que deux semaines à patienter puisque le jeu sera disponible le 30 avril sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch. Ainsi, après presque que deux an d’attente, vous pourrez finalement y jouer. Vous allez y retrouver les trois personnages des précédents titres dont Blaze Fielding, Adam Hunter et Axel Stone. Vous pourrez aussi utiliser les nouveaux combattants, soit The cyborg Floyd Iraia et la fille d’Adam, Cherry. Il sera possible de jouer à Streets of Rage 4 en ligne avec un ami, ou bien vous pourrez y jouer à quatre en coop locale. De plus, le mode Battle est de retour, vous pourrez donc combattre vos camarades dans divers arénas avec ou sans items. Vivement le 30 avril pour pouvoir se plonger dans cet intrigant titre. Notez que les joueurs qui sont abonnés au service Xbox Game Pass pourront y jouer gratuitement.