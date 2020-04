DERNIÈREMENT SUR ACCROTECHNO

Si le nom Sea of Stars ne vous dit rien, gageons que les choses vont changer suivant une campagne Kickstarter la plus réussie à ce jour pour un jeu vidéo canadien.

À 20 heures de la fin de sa campagne, le jeu avait atteint le montant de 1 466 798 CA$ auprès de 23 336 contributeurs alors que l'objectif n'était que de 133 000 CA$. Il s'agit d'un projet de jeu de rôle tour par tour de Sabotage Studio qui raconte l'histoire de deux enfants du Solstice. On dit que les combats de Sea of Stars sont engageants combinant une exploration sans limites.

Voici comment ont commenté les gens de Sabotage Studio:

Thierry Boulanger, président et directeur créatif, a fait part de son sentiment d’irréalité devant ml’engouement rencontré : "C'est le rêve en plein cauchemar. Certaines personnes écrivent pour nous dire que la campagne et toutes ses annonces les aident à se changer les idées. Notre vocation étant de divertir, tout prend un nouveau sens en temps de crise. On compte bien poursuivre encore plus intensément les activités avec notre communauté virtuelle sur Discord, à tout le moins jusqu'au retour à la normale. Notre communauté a toujours bénéficié d’un environnement exceptionnellement sain comparé à la moyenne des salons en ligne; le fait de la voir ainsi croître et aider tant de gens à s'évader et partager leurs angoisses nous incite encore davantage à poursuivre notre projet, et c’est donc formidable de s'être fait donné les moyens de nos ambitions."