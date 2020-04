Les gros titres...

Encore ce week-end sera diffusé un Grand Prix Virtuel F1 Esports comportant une brochette de vrais pilotes qui s'affrontent au jeu F1 2019. Il s'agit ce dimanche 19 avril du Grand Prix Virtuel Chinois qui sera diffusé en direct sur YouTube et Twitch dès 13 h 00. L'événement devrait durer près d'une heure trente minutes, avec une période de qualification où les positions sur la grille seront déterminées en fonction du meilleur temps des pilotes, suivi par une course de 28 tours.

Après avoir remporté la dernière course lors de ses débuts, Charles Leclerc sera à nouveau en lice pour affronter ses collègues concurrents de Formule 1, George Russell, Antonio Giovinazzi, Lando Norris, Alex Albon et Nicholas Latifi sur la grille de départ de dimanche. Aux côtés d'une grille étoilée de pilotes de Formule 1, le gardien international du Real Madrid et de la Belgique Thibaut Courtois fait ses débuts en Grand Prix Virtuel pour Red Bull, avec une foule d'autres noms passionnants qui seront annoncés dans les prochains jours. Le Grand Prix virtuel de ce week-end est la troisième course de la nouvelle série Grand Prix Virtuel F1 Esports, qui donne aux fans la possibilité de regarder des courses de Formule 1 virtuellement pendant la situation COVID-19 en cours. Le Grand Prix de ce week-end aura lieu sur le circuit international de Shanghai, en Chine, le jour où le Grand Prix chinois de Formule 1 Heineken 2020 aurait initialement eu lieu. Les pilotes se joindront à la course à distance, avec un hôte diffusé en direct depuis la Gfinity Esports Arena à partir de 18h00 (BST) le dimanche 19 avril - un changement par rapport aux week-ends précédents où les courses ont commencé à 20h00.