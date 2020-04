DERNIÈREMENT SUR ACCROTECHNO

L'un des jeux les plus attendus depuis longtemps est Cyberpunk 2077. Aujourd'hui on nous présente la console Xbox One X aux couleurs du jeu disponible en édition limitée.

Le design de cette console avec disque de 1 To a été créée en collaboration entre les concepteurs de CD PROJEKT RED et de Microsoft Sa conception comporte des éléments qui brillent dans le noir, des panneaux décoratifs personnalisés, des LED, des effets de changement de couleur et des textures - tous évoquant de nombreuses facettes du futur sombre du Cyberpunk 2077. La console est livrée avec une manette sans fil Xbox inspirée du personnage de Johnny Silverhand, avec un design chromé mi-naturel et mi-cyber-amélioration. cette manette peut également être acheté séparément dès maintenant chez certains détaillants, y compris le Microsoft Store.

Cette console Xbox One X Cyberpunk 2077 sera disponible en juin prochain. Cyberpunk 2077 sortira le 17 septembre 2020 pour PC, Xbox One et PlayStation 4, la version pour Google Stadia devant être lancée la même année.