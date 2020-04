DERNIÈREMENT SUR ACCROTECHNO

Alors qu'elle devait ne devait lancer qu'en juin prochain son application mobile Facebook Gaming qui permet de présenter des vidéo en direct de joueurs qui jouent via Facebook Gaming, Facebook va de l'avant immédiatement et permet dès maintenant l'installation de l'app sur Android et dans quelques heures sur iOS.

C'est naturellement en raison de la pandémie de coronavirus que la date a été devancé, question de jouir d'un plus gros bassin de joueurs potentiels. Pour le moment, Facebook se contentera de l'expérience mobile.

L'app permet de à la fois de jouer et de streamer à la manière de Twitch et Mixer de Microsoft. Il est même possible de gagner de l'argent en tant que streamer.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.facebook.games&hl=en_US