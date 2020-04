DERNIÈREMENT SUR ACCROTECHNO

Avez-vous joué à GRIS? Eh bien, si vous avez répondu oui, vous faites partie des millions de joueurs qui ont osé s'aventurer dans cet intrigant titre. Nomada Studio, le studio responsable de ce jeu qui ne cesse de recevoir des éloges des joueurs qui ont joué, a annoncé sur son compte Twitter que le GRIS avait vendu plus d'un million de copies depuis son lancement en 2018. Le jeu GRIS est disponible sur PC, PS4, Nintendo Switch et aussi sur iOS et Android.

Dans GRIS, vous suivez une jeune fille qui se nomme GRIS et qui se réveille dans la paume de la main d'une statue de femme. Rapidement, la jeune fille va se retrouver dans un monde étrange qui semble animé par des lumières qui ressemblent à des étoiles. Certes, cette description ne donne pas vraiment envie de jouer, rien de mieux qu'une bande-annonce pour vous donner une petite idée. Voici donc la bande-annonce de lancement du jeu GRIS.