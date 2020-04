Les gros titres...

Déjà en développement depuis 2014, le jeu GTA 6 commence à faire parler de lui. Cette fois c'est un membre de l'équipe de développement qui n'a pu se retenir sur Reddit face à des utilisateurs qui affirmaient que la carte de GTA VI sera de moyenne envergure. A été commenté de la manière suivante par Rockstar : Jason Schreier isn’t correct, the MAP WILL BE HUGE and started preproduction in 2014. Jason Schreier n'a pas raison, la CARTE SERA ÉNORME et la pré-production a commencé en 2014. Comme par les éditions antérieures, nous aurons droit à des informations très contrôlées par Rockstar Games, un des meilleurs studios au niveau des stratégies de marketing.

Via : Reddit