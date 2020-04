DERNIÈREMENT SUR ACCROTECHNO

Le studio Mimimi Games et THQ Nordic viennent d’annoncer la date de sorte du jeu Desperados III. C’est par le biais d’une jolie bande-annonce qui nous présente le personnage de John Cooper, un chasseur de prime. Dans cette dernière, on peut voir comment se débrouille notre cowboy sur son terrain de jeu. John Cooper se joint donc au personnage de Kate, la mariée en fuite, Doc McCoy, le tireur d’élite, Hector le trappeur et Isabelle une mystérieuse femme de la Nouvelle-Orléans. Il faudra patienter encore quelques temps puisque le jeu va sortir le 20 juin sur PC, PS4 et Xbox One. Voici si donc John Cooper :