DERNIÈREMENT SUR ACCROTECHNO

Comme c’est le cas avec tous les festivals qui étaient annoncé le ComicCon de Montréal n’aura pas lieu cette année. Ce dernier était prévu du 3 au 5 juillet 2020, mais il faudra patienter jusqu’au mois de juillet 2021 avant de pouvoir fouler le sol de ce lieu culte pour les geeks. C’est donc du 9 u 11 juillet 2021 qu’aura lieu le ComicCon de Montréal. Le cofondateur de l’événement Alex La Prova se dit optimiste et il profitera de l’occasion pour essayer de se réinventer.

« Le Comiccon de Montréal est un rendez-vous estival incontournable pour les amateurs de culture populaire. Ce n'est donc pas de gaieté de cœur que nous avons pris cette décision, mais il s'agissait tout de même de la bonne chose à faire, car la sécurité de nos visiteurs, de nos exposants, de nos partenaires et de nos employés est primordiale »,

« De grandes choses peuvent naître de l'adversité. Cette crise est pour nous une occasion de nous réinventer. Nous reviendrons ainsi encore plus forts et continuerons à participer au rayonnement économique, touristique et culturel de Montréal »

Bien sûr on ne sait pas ce qui arrivera avec les invitées et l’horaire de l’événement. Il faudra attendre puisque plus de détails sur l'édition de 2021 seront communiqués au cours des prochains mois.

Si vous aviez déjà acheté vos billets en ligne, voici un lien qui vous sera utile.

Billets achetés en ligne

Une page « COVID-19 » a été créée sur le site montrealcomiccon.com. Les détenteurs de billets y trouveront des réponses à leurs questions.