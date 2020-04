Les gros titres...

En 2015 je me suis procuré un écran de 70 pouces pour 2 500 $. Si la 4K frappait à la porte, les téléviseurs 4k étaient hors de prix. Je me suis tourné vers la Sharp AQUOS Q+ qui disposait d'un sous-pixels supplémentaire. Dans la fiche du fabricant, on spécifiait que le sous-pixels servait à ajouter de la profondeur aux couleurs en HD, ce qui est totalement vrai. Mais une petite phrase dans la fiche mentionnait la capacité de cette télé HD à afficher une source 4K en utilisant le sous-pixels. Donc, en théorie, l'écran peut afficher de la 4K.

Mais le problème est que cette télévision n'est qu'en HDMI 1.4 (nous sommes en 2.1) et ne supporte pas le HDCP 2.2, deux normes obligatoires pour la Xbox One X, Netflix et la PS4 Pro. Je n'ai donc jamais été capable d'écouter quoi que ce soit en 4K jusqu'à maintenant.

Voici comment j'ai procédé pour forcer 3840 pixels par 2160 pixels dans cette télé officiellement qu'en 1920 par 1080 pixels.

Si vous avez des questions, n'hésitez pas.

Il faut simplement faire croire à la source que la sortie est en 4k à 60 Hz et en HDCP 2.2. J'ai eu besoin d'un Sélecteur de résolution Orei Xd-4000 Premium 4 K @ 60 Hz HDMI PAL vers NTSC convertisseur vidéo Up Down Scaler