Les gros titres...

La saison de mini-golf virtuel débutera au mois de mai cette année. Team 17 et Blacklight Interactive viennent d’annoncer que le jeu Golf With Your Friends sera disponible le 19 mai sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch. Vous pouvez dès maintenant précommander le jeu, les joueurs Switch et Xbox One vont recevoir l’ensemble ‘’The Caddy Pack’’. Les joueurs PS4 devront patienter deux semaines avant de pouvoir se procurer cet ensemble.

The Caddy Pack



• Triceratops hat

• Goose floaty

• 'Beanie' propeller hat

• Rowboat floaty

• Teacup hat

• Australian 'slouch' hat (outback-style hat)

Dans Golf With Your Friends, vous pourrez affronter onze amis dans divers parcours. En plus des parcours vous pourrez vous amuser avec les modes ‘’basketball hoop’’ et ‘’hockey goal’’. Bref, voici un jeu qui saura plaire aux amateurs de golf, et ce, dans quelques semaines.