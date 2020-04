Les gros titres...

Malgré que Postes Canada soit débordé pendant la crise du Covid-19, difficile de ne pas succomber et acheter quelques trucs (quitte à attendre longtemps). Comme moi, vous passez sûrement encore plus de temps qu'à l'accoutumé à regarder les sites de ventes en ligne... Je profite de ces journées tranquilles pour vous parler des trucs geeks que j'ai acheté durant le dernier mois!

Je commence par le plus dispendieux de mes achats. Le set LEGO 21322: Les pirates de la baie de Barracuda. Uniquement disponible sur le site en ligne de lego.com (pour l'instant) au prix de 259.99$ CAD avant taxes, ce magnifique ensemble LEGO de 2545 pièces m'a été livré en moins d'une semaine par FedEx! Les LEGO IDEAS font parties de la plate-forme participative de LEGO. C'est-à-dire que n'importe qui peut proposer sa construction de briques et si votre création atteint les 10 000 votes, la compagnie danoise commercialisera peut-être votre idée (en vous donnant des redevances, bien entendu)! Ce Barracuda Bay fait référence au désormais classique set 6285: le Black Seas Barracuda. Un bateau de pirate que certains enfants riches de 1989 ont eu la chance de recevoir en cadeau. Dans cette réitération de 2020, le Barracuda s'est échoué sur une île et les pirates survivants ont utilisé la carcasse du navire pour en faire leur repaire. À temps perdu (entre une marche de chien, une partie de jeu vidéo, une émission Netflix, et une collation), j'ai assemblé le Barracuda Bay en environ 2 semaines (j'aime bien faire durer le plaisir). Coloré et utilisant diverses approches de construction, l'assemblage est prenant et non redondant. Il est même possible de reconstruire le bateau comme à l'époque! Chose que je n'ai pas encore fait, mais qui ne devrait tarder. Les instructions sont à la fin du livret et un sac de pièces supplémentaires sont réservées à cet effet.