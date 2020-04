DERNIÈREMENT SUR ACCROTECHNO

Le fabricant de caisses de son connectées, Sonos, vient jouer dans la cour des grands fournisseurs de contenu musical comme Spotify en ajoutant aujourd'hui son propre service, Sonos Radio.

Histoire de se faire une place, le nouveau service est pour le moment gratuit épouse le modèle avec publicités. Pour y avoir accès il faut avoir l'application Sonos d'installé sur PC ou mobile et d'avoir au moins une caisse Sonos de connecté. Pour ce lancement, on a accès à près de 60 000 station dont, il faut le dire, certaines ne sont carrément disponibles que sur Sonos. Nous verrons si Sonos Radio sera en mesure de tailler une place là ou plusieurs ne réussissent pas.

Il faut d'abord mettre votre application à jour et ensuite vos haut-parleurs pour avoir accès au service. Ensuite, vous vous rendez dans la liste d'ajout de service et Sonos Radio sera dans la liste. Vous cliquez pour l'ajouter et voilà! Je l'installe à l'instant et je je vous en glisse un mot...