Le grand patron de la division Xbox, Phil Spencer, y allé d'un tweet qui a fait réagir hier en mentionnant que Microsoft allait dévoiler très prochainement de nouveaux éléments de la Xbox Series X avec le mot games entre parenthèses. On comprend donc avec ce court tweet qu'un Xbox Insders portant que sur les jeux s'en vient. On va suivre ça de près pour vous les amis!

We plan to keep showing that way, next step is not too much of a wait (games) - Phil Spencer - Twitter