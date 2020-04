Les gros titres...

Horizon Zero Dawn a remporté beaucoup de succès depuis son lancement en 2017. Il n’est pas étonnant qu’une suite est en branle pour ce jeu qui s’est vendu à plus de 10 millions de copies. Selon le site VGC, Guerilla Games aurait l’intention de faire une trilogie avec Horizon Zero Dawn. Certes, ce jeu est prévu pour la PS5 et selon ce que VGC raconte, le titre proposerait une gigantesque carte et aussi un mode co-op. Pour l’instant, rien n’indique si le mode co-op serait inclus pour jouer la quête principale de HZD2 ou s’il s’agirait ‘un mode de jeu séparé de l’histoire. Toutefois, un ode co-op serait un ajout intéressant pour ce titre qui proposait jusqu’à maintenant uniquement un mode solo. Bref, il faudra patienter à la présentation de Sony qui nous présentera peut-être Horizon Zero Dawn 2 et la fameuse PS5.