Les gros titres...

La musique et les jeux sont étroitement liés depuis le début de l'industrie du jeu. En cette période de confinement , les gens de Spotify dont l'application se retrouve sur des consoles de jeux comme la Xbox One et la PS4 ont effectué un travail de recherche pour savoir quels artistes avaient été les plus écoutés par l'audience gamer au cours des dernières semaines de confinement. Ainsi en tête de liste on retrouve les Lil Uzi Vert,Bad Bunny et Billie Eilish.

Voici un aperçu de certaines des conclusions:

Augmentation de 41% de l’écoute des listes de lecture de jeux vidéo créées par Spotify, du 16 mars au 12 avril.

Les utilisateurs ont également modifié le moment de la journée durant lequel ils écoutent via les consoles de jeux vidéo, avec une augmentation de 18% tôt le matin (6 h à 9 h) et une augmentation de 10% le matin (9 h à midi).

Lil Uzi Vert était l'artiste masculin le plus écouté et Billie Eilish était l'artiste féminine la plus écoutée via les consoles de jeux vidéo.

Roddy Ricch – « The Box » était le titre le plus diffusé des consoles de jeux vidéo, suivi de Lil Mosey – « Blueberry Faygo ».

Joe Budden Podcast with Rory & Mal » et « Last Podcast On The Left» étaient parmi les podcasts les plus populaires que les utilisateurs écoutent tout en jouant.

Parmi les pays avec les taux les plus élevés d’écoute des listes de lecture de jeux vidéo créées par Spotify, la Tunisie est le premier pays suivi par Oman et l'Arabie saoudite.

