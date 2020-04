DERNIÈREMENT SUR ACCROTECHNO

L’équipe de Metalhead Software a récemment dévoilé la date de sortie du troisième jeu de la franchise. Prévu initialement pour le mois d’avril, il faudra patienter un peu plus. En fait, c’est le 13 mai prochain que vous pourrez vous procurer Super Mega Baseball 3 sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch. Dans ce nouvel opus les développeurs vous proposent un nouveau mode franchise en plus de graphismes améliorés. Certes, ce nouveau titre saura plaire aux amateurs de baseball qui sont en manque de verdure en raison des récents événement. Vivement le 13 mai pour pouvoir plonger dans Super Mega Baseball 3.