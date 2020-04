Les gros titres...

Phil Spencer, le grand patron de la division Xbox, a changé beaucoup de choses depuis qu'il est en poste, surtout dans les relations entre Microsoft et ses amateurs. Entre autre, il est engagé sur une base régulière dans les médias sociaux pour discuter avec les amateurs. Cette fois c'est un tweet pour le moins enthousiasme qui a retenu l'attention. Selon Spencer, la prochaine génération de console sera un pas énorme pour l'industrie, autant même que du passage aux graphismes 2D vers 3D.

RT on console will be great. I'm very focused on the work we are doing around Dynamic Latency Input (DLI). In my view the feel of games this upcoming generation will change as dramatically as any since 2D to 3D given CPU upgrade, DLI, memory bandwidth and SSD. - Phil Spencer (Twitter)