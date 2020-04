Les gros titres...

C’est aujourd’hui qu’Invader Studios et Destructive Creation lancent le jeu Daymare : 1998. En Europe, les versions physiques et numériques jeu seront disponible tandis qu’en Amérique du Nord il faudra patienter jusqu’au 16 juin avant de pouvoir mettre la main sur la version physique. Daymare : 1998 est un jeu de survie et d’horreur qui s’inspire des jeux de survie et d’horreur des années 90. Certes, vous devrez résoudre des puzzles, récupérer des munitions, explorer les environnements et bien sûr tenter de survivre dans cet univers. Voici un titre qui saura intéresser les fans de ce type de jeu d’horreur. Question de vous donner un petit avant-goût, voici la bande-annonce de lancement de Daymare :1998.