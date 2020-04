Les joueurs qui sont membres du service Xbox Live Games with Gold pourront ajouter de nouveaux titres à leur collection virtuelle. Ce mois-ci, Microsoft vous propose les jeux V-Rally 4 et Warhammer 40,000 : Inquisitor-Martyr. Vous pourrez également télécharger les jeux World of Soccer et Overlord II. Certes, ce n’est pas la plus éloquentes liste de jeu que Microsoft ait offert aux joueurs, mais il y a tout de même de bons éléments. Voici donc en vidéo le dévoilement de ces jeux.