Il y a quelques années j'avais publié une vidéo d'un banc de course fait maison à l'aide de tubes de plastique et d'un siège banane, vidéo vue plus de 19 000 fois. Mais, cette solution n'était pour moi que temporaire et j'étais toujours en quête d'une meilleur solution à la fois pratique et peu coûteuse. Voilà qui est fait, je me suis finalement tourné vers le Playseat Challenge Racing à 360 $ CAD voici pourquoi:

Si vous avez des questions, je vais vous répondre avec plaisir.