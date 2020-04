Les gros titres...

L'édition 2020 de Destroy All Humans! est désormais datée pour le 28 juillet prochain sur PC, PlayStation 4 et Xbox One. Les précommandes sont déjà ouvertes et il est possible de vous procurer une des deux éditions spéciales Crypto-137 ou la DNA Collector's Edition.

Destroy All Humans! est un jeu déjanté qui vous propose de terroriser les habitants de la Terre dans les années 1950 en assumant le rôle de l'extraterrestre maléfique Crypto-137. Récoltez l'ADN et abattez le gouvernement américain dans le remake de la légendaire aventure d'action d'invasion extraterrestre. Annihilez les humains chétifs en utilisant un assortiment d'armes extraterrestres et de capacités psychiques. Réduisez leurs villes en ruines avec votre soucoupe volante.