Les gros titres...

Histoire de surfer sur la vague, un développeur annonce la sortie en mai prochain d'un jeu vidéo pour PC basé sur une épidémie similaire à la COVID-19. Selon le développeur, COVID: The Outbreak vous propose une approche éducative et un gameplay stimulant avec comme toile de fond la pandémie.

COVID: The Outbreak est un jeu de stratégie en temps réel dans lequel vous assumez le rôle d'une organisation qui doit faire face à une pandémie mondiale. Vous devrez ainsi émettre des décrets, gérer les ressources, développer des projets et construire des bâtiments. Une course au vaccin commence. En plus de la gestion des crises, le jeu fournit aux joueurs des informations sur la façon de se comporter en cas d'épidémie, les actions à entreprendre et comment se protéger et protéger leurs proches de la manière la plus efficace. Le jeu est basé sur les données publiées par l'OMS et sur les informations acquises auprès d'experts et de consultants.

COVID: The Outbreak sera disponible le 29 mai 2020 sur PC (Steam) avec un prix de 13,99 $ / 11,99 €, ainsi qu'une remise de -10% le jour de la sortie. Le développeur n'exclut pas de publier le jeu sur d'autres plateformes à l'avenir.