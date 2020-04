Les gros titres...

Alors que le jeu de course F1 2020 sera disponible le 10 juillet prochain, on nous offre aujourd'hui une visite du nouveau circuit Zandvoort unique en son genre en raison d'un dernier virage très difficile. Pour l'occasion, on nous propose un tour de piste avec la Red Bull de Max Verstappen. F1 2020 sortira le 10 juillet 2020 sur PlayStation 4, Xbox One et PC. De plus, une édition deluxe est spécialement consacrée à Michael Schumacher sera également proposée.

L'Édition Deluxe avec Micheal Shumacher.