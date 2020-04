Les gros titres...

L’équipe de développement d’Ubisoft Montréal s’affaire à développer le jeu Assassin’s Creed Valhalla. Ce dernier sera disponible à la fin de l’année 2020 sur PC (en exclusivité sur l'Epic Games Store et l'Ubisoft Store), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X et Stadia. Dans ce nouvel opus, vous allez incarner Eivor (version homme ou femme), un guerrier viking qui a grandi avec des récits de batailles et de gloire. Certes, vous aurez beaucoup d’options de personnalisations (coiffure, tatouages, peintures de guerre et aussi leur équipements). C’est dans monde ouvert vivant que vous allez évoluer dans l’atmosphère Sombres de l’Angleterre médiévale. Parmi les nouveautés du gameplay on y retrouvera des raids où la création et l’extension de la colonie sera important pour renforcer le pouvoir et l’influence.

« Nous avons vraiment hâte que les joueurs puissent vivre cette incroyable aventure Viking » déclare Ashraf Ismail, Directeur Créatif d'Assassin's Creed Valhalla. « En incarnant Eivor, un guerrier et chef de clan viking, les joueurs feront face aux difficultés d'établir un nouveau foyer au beau milieu d'une lutte de pouvoir pour le contrôle de l'Angleterre ».

Les alliances politiques seront également très importantes, tout comme la décision d’attaquer les autres ou pas. Vos décisions vont via le dialogue aura aussi un impact sur le monde, vous devrez donc faire des choix judicieux tout au long de votre aventure afin de protéger votre campement et l’avenir de votre clan.

‘’Chassés de Norvège par des guerres sans fin et la diminution des ressources au IXème siècle après J-C, les joueurs mèneront le clan de Vikings d'Eivor des glaces de la mer du Nord jusqu'aux riches et fertiles terres des royaumes déchirés d'Angleterre. Les joueurs devront façonner un nouvel avenir pour leur clan et revivront les combats impitoyables des guerriers Vikings grâce à un tout nouveau système de combat qui inclura la possibilité de se battre avec deux armes en même temps contre la plus grande variété d'ennemis jamais proposée dans Assassin's Creed. Pour obtenir les ressources nécessaires à leur survie et gagner des richesses, les joueurs pourront mener des raids dans certains villages en naviguant sur leurs drakkars. Au cours de leur installation sur ce nouveau territoire, les Vikings devront faire face à la résistance des Saxons et notamment à celle du roi Aelfred de Wessex qui les considère comme étant des païens barbares et qui a pour ambition de devenir l'unique souverain d'une Angleterre civilisée. Envers et contre tout, Eivor devra faire tout ce qui sera en son pouvoir pour un jour espérer rejoindre le Valhalla. ‘’

Les Éditions*** Gold, Ultimate et Collector ainsi que les produits Ubicollectibles® d'Assassin's Creed Valhalla ont également été annoncés :

• L'Édition Gold inclura le jeu de base et le Season Pass.

• L'Édition Ultimate comprendra le jeu de base, le Season Pass et le Pack Ultimate qui permettront aux joueurs d'accéder à du contenu de personnalisation exclusif incluant le Pack d'Équipement Berserker, le Pack de Colonie Berserker, le Pack de Navire Berserker ainsi qu'un ensemble de runes permettant d'améliorer les armes ou les équipements.

• L'Édition Collector inclura le jeu de base, le Season Pass, le Pack Ultimate, la figurine Ubicollectibles d'Eivor dans sa version féminine et de son Drakkar (hauteur : 30cm), un coffret collector, un Steelbook® incluant un artwork unique, un certificat d'authenticité numéroté, une statuette Viking d'Eivor avec son corbeau et sa hache (hauteur : 5cm), des lithographies exclusives ainsi qu'un extrait de la bande-son du jeu. L'Édition Collector est disponible en exclusivité sur l'Ubisoft Store.

• Les produits Ubicollectibles vendus séparément comprendront la figurine Eivor Wolf-Kissed ainsi que la réplique de la lame secrète d'Eivor.

Les fans qui précommanderont Assassin's Creed Valhalla en amont de sa sortie**** recevront dès le lancement du jeu une mission supplémentaire appelée La Voie du Berserker au cours de laquelle ils accompagneront un Berserker légendaire dans sa quête de vengeance.

