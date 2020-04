Les gros titres...

Déçu de ne pas avoir eu droit à un peu de gameplay d'Assassin's Creed Valhalla? L'attente ne sera pas très longue, puisque Microsoft annonce dévoiler plusieurs jeux vidéo nouvelle génération jeudi le 7 mai 2020 à 11h AM. Les jeux développés en interne chez Microsoft feront leur apparition un peu plus tard cet été, l'emphase sera d'abord mise sur les jeux vidéo d'éditeurs tiers. Selon IGN, il risque d'avoir quelques surprises, mais on peut s'attendre à voir: Battlefield 6, Godfall, Gods and Monsters, Outriders, Rainbow Six Quarantine, et The Lord of the Rings: Gollum.