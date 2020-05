Les gros titres...

Après les The Last of Us Part 2, Minecraft Dungeons et Wasteland 3 c'est au tour du jeu The Wonderful 101 Remastered de connaître un report en raison de la pandémie COVID-19.

Ce qui fait cependant la différence avec The Wonderful 101 Remastered est qu'il avait fait l'objet d'une campagne de financement participatif de 2 millions de $ via Kickstarter. La décision d'un report par Platinum Games a certainement été difficile à prendre dans ces conditions alors que les participants ne vont désormais recevoir leur copie digitale qu'à la fin juin. Une copie physique cependant arrivera plus tard.

Originalement prévu pour le 19 mai chez nous au Canada, The Wonderful 101 Remastered est maintenant daté au 30 juin 2020.