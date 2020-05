DERNIÈREMENT SUR ACCROTECHNO

Nom: Deliver Us the Moon

Type: Action

Éditeur: Wired Productions

Développeur : KoekeN Interactive

Plateforme: Xbox One

Prix: 31,00 CAD gratuit sur la Gamepass

Vous êtes le dernier espoir de la Terre, l’humanité compte sur vous pour trouver ce qui est arriver à l’équipe qui devait assurer le relais de l’énergie qui alimentait l’énergie sur Terre. Certes, des défis intéressants vous attendent dans ce jeu, vous devrez être attentif afin de pouvoir résoudre les divers puzzles qui se dresseront devant vous. On a bien aimé ce défi et voici pourquoi.

+Puzzles

+Aspect visuel

+Gratuit sur la GamePass

+Simple d’Accès

-Malgré des puzzles difficiles

-Peu d'indications