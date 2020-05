Nom: Good Job!

Type: Puzzle-Action

Éditeur: Nintendo

Développeur : Paladin Studios

Plateforme: Switch

Prix: 26,45 CAD

Lors de l’annonce de Good Job! via un Nintendo Direct j’ai immédiatement été intrigué. Certes, je me demandais comment un jeu à l’allure déjanté pouvait être accrocheur. Eh bien, Lorsque j’ai débuté le test j’ai aussitôt été envouter par ce jeu et voici pourquoi?

+Humour

+Plusieurs puzzles intéressants

+Bon jeu pour la Switch

-Son prix est élevé

-Répétitif