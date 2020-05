Après une sortie sur PC et sur Switch l'an dernier, c'est au tour de la console Xbox One de recevoir le jeu Robot Squad Simulator X qui vous place aux commandant d'une escouade d'élite de robots tactiques, effectuant des tâches dans des conditions extrêmement difficiles et dangereuses.

Le jeu implique 16 missions d'histoire dont des missions de sauvetage, d'espionnage et militaires. Dans Robot Squad Simulator X, vous pouvez utiliser 4 robots différents (2 terrestres, 1 aérien et 1 sous-marin). Chacun d'eux peut être amélioré et équipé d'accessoires supplémentaires.

Voici la bande-annonce: