Juste pour ne pas oublier qu'est attendu cet été le prochain et dernier jeu de la longue franchise Lego Star Wars, les gens de Disney profitait du May the 4th be with you pour montrer le visuel final du jeu que l'on va trouver sur les pochettes et le site Web. LEGO Star Wars: The Skywalker Saga sera la compilation ultime de jeux de Lego incluant les anciens chapitres remastérisés et les plus récents épisodes basés sur la dernière trilogie. Le jeu est attendu sur Switch, Xbox One, PS4 et PC.