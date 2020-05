Les gros titres...

Les plateformes de diffusion se battent pour signer les stars de la diffusion Web et PewDiePie en est le parfait exemple. Cette fois c'est YouTube qui annonçait hier qu'elle redevient la maison exclusive de diffusion en direct de Felix Kjellberg, alias PewDiePie, Kjellberg a accumulé 104 millions d'abonnés et généré à ce jour plus de 25 milliards de vues, de loin la plus grande chaînes YouTube de l'histoire.

"YouTube est ma maison depuis plus d'une décennie maintenant et la diffusion en direct sur la plate-forme me semble un choix naturel alors que je continue à chercher de nouvelles façons de créer du contenu et d'interagir avec les fans du monde entier", a déclaré Kjellberg."