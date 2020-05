Les gros titres...

Upload

10 épisodes

30 minutes

Comédie, science fiction

Ajoutée en mai 2020

Sur Amazon Prime Video

(8/10)

Pendant cette période d’arrêt pour plusieurs d’entre nous, ça été le moment de plonger dans des séries télés. Alors que les plus évidentes comme La Casa del Papel qui étaient de véritables phénomènes d’autres méritent de s’y attarder et c’est le cas d’Upload, une courte série en exclusivité sur Amazon Prime Video. L’homme derrière cette série est nul autre que Greg Daniels connu pour la série The Office.

Un brin d’histoire mais pas trop, c’est promis !

Upload se déroule dans un proche futur, à un moment où il est possible juste avant la mort de se télécharger dans un environnement virtuel pour une nouvelle vie après la mort dans un monde géré par une équipe d'informaticiens vivants qui veille au bon fonctionnement du système. Il s’agit d’un monde dans lequel même après la mort il faut payer pour des services. Certains de base sont inclus mais d’autres non. Nous suivons le personnage de Nathan Brown qui, suivant un accident de voiture autonome, se retrouve confronté à l’idée de s’uploader dans un monde paradisiaque juste avant de mourir. Naturellement, Nathan choisira de prolonger sa vie dont sa copine riche a choisi le forfait. Pour l’accompagner dans cette vie virtuelle après la mort un ange-gardien qui est une employée de la firme qui gère le système avec un casque virtuel. La toile de fond de cette série est le questionnement du prolongement de la vie au-delà de la mort et s’il est possible pour deux personnes, une dans la vraie vie et l’autre en avatar mais ayant conservé sa personnalité de tomber en amour.

J’ai trouvé cette série habilement conçue. Intelligente, elle soulève des discussions sur l’avenir de l’humanité mais en même temps pas trop puisqu’il s’agit d’abord d’une comédie. Je trouvais dangereux pour Greg Daniels d’avoir choisi le concept d’un monde virtuel largement exploité au cinéma et dans les animés japonais et je croyais qu’il y avait plus chance de voir les improbabilités ou le non réalisme du rendu comme une potentielle source de décrochage. Mais non, les pièges ont été évité et on embarque d’abord parce que l’histoire est bien racontée, le tempo est bon et que le jeu des acteurs est superbe. Même les personnages I.A. tous incarné par le même acteur sont très attachants. Bien sûr je note certains éléments qui ne fonctionnement pas comme l’idée de simplement mettre un casque virtuel sur la tête sur une chaise assis et ensuite marcher partout dans le monde virtuel sans avoir de manette à la main mais on choisit rapidement de mettre tout ça de côté étant donné la beauté du monde virtuel et l’histoire en béton qui nous est racontée.

Au final, on embarque tellement qu’on enchaîne les épisodes les uns après les autres qui sont d’ailleurs trop courts, que de 30 minutes. La première saison s’arrête abruptement à 10 épisodes et clairement, on veut s’avoir ce qui va se produire puisqu’au moment où on s’arrête, une mise à jour importante a été appliqué au monde virtuel. Vivement une saison 2 !