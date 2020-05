Les gros titres...

Se tenait aujourd'hui une diffusion vidéo importante de Microsoft dans la cadre de ce qu'on appel Inside Xbox. Le jeu Call of the Sea a été ainsi dévoilé. Ce dernier vous entraînera sur les plages d’une île sans nom du Pacifique Sud pour ce qui ne sera que le début d’une enquête pas comme les autres. Il s’agit d’un jeu d’aventure à la première personne dans lequel vous devrez résoudre des énigmes et dont le mystère devrait commencer à s’éclaircir.

Call of the Sea se déroule dans les années 30. Vous y incarnez Norah, une femme qui a traversé l’océan dans l’espoir de retrouver son mari, disparu lors d’une expédition. Le jeu est prévu pour sortir fin 2020 sur Xbox Series X, Xbox One et PC. Le jeu sera inclus dans le Xbox Game Pass dès sa sortie.