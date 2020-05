Les gros titres...

Grosse journée d'annonces pour la division Xbox aujourd'hui qui avait prévu une diffusion Insiders que sur les jeux à venir. Nous avons pu apprendre ainsi que l'éditeur Bandai Namco sortira le RPG Scarlet Nexus sur Xbox Series X et Xbox One par l'équipe de développement de Tales of Vesperia. Le jeu Scarlet détectera la version de la Xbox que vous possédez avec la fonction Smart Delivery pour ajuster les graphismes du jeu en conséquence.

Scarlet Nexus se déroule dans un futur lointain, une hormone psionique a été découverte à l’intérieur du cerveau humain qui permet de développer des pouvoirs extra-sensoriels et cela a changé la face du monde. Alors que l’humanité entre dans une nouvelle ère, des mutants venus du ciel que l’on appelle Others arrivent pour dévorer des cerveaux. Ces derniers étant insensibles aux armes conventionnelles, le dernier espoir de l’humanité réside en celles et ceux capables de manier ces fameuses capacités extra-sensorielles, que l’on appelle les psychics. La dernière ligne de défense de l’humanité, la Other Suppression Force, recrute activement celles et ceux dotés de tels talents.

Dans Scarlet Nexus, les joueuses et les joueurs incarneront Yuito Sumeragi, doué d’une certaine maîtrise de la psycho-kinésie, et devront explorer la ville de New Himuka pour dévoiler les mystères d’un futur Brain Punk où la technologie et les aptitudes physiques règnent en maîtres. Grâce à ces pouvoirs, le monde qui vous entoure devient une arme. Soulevez, cassez et projetez ce qui se trouve autour de vous pour créer des combos et maîtriser vos ennemis.